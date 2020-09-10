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    Здоровье

    Специалисты раскрыли неоспоримую пользу регулярного секса

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    Специалисты раскрыли неоспоримую пользу регулярного секса

    Во время секса организм вырабатывает «гормоны радости»

    Сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор раскрыла неоспоримую пользу регулярного секса. Об этом сообщает издание The Sun.

    Специалист утверждает, что занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и ментальное состояние человека. Ссылаясь на исследование 2004 года, она отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю вступают в интимную связь, имеют более крепкий иммунитет.

    Кроме того, во время секса организм вырабатывает «гормоны радости», повышающие настроение — эндорфины, окситоцин и дофамин. Тейлор отмечает, что стабильная половая жизнь снижает риск возникновения депрессии.

    По словам сексолога, проведенное в 2016 году исследование доказало, что секс способен избавить от бессонницы и улучшить качество и продолжительность сна. Также регулярные занятия любовью укрепляют мышцы всего тела и помогают справиться с головной и другими болями.

    Тейлор подчеркивает, что активная половая жизнь снижает риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также понижает кровяное давление.

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    здоровье секс новости иммунитет
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