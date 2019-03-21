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    Жизнь

    Уилл Смит признался, что десять лет не пил алкоголь ради съемок кино

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    Уилл Смит - Уилл Смит признался, что десять лет не пил алкоголь ради съемок кино
    Уилл Смит

    Актер готовился к полумарафону на Кубе, и пожаловался, что сейчас он не уверен в себе

    Известный голливудский актер Уилл Смит пока готовился к своему первому полумарафону на Кубе, признался, что сейчас не очень в форме, и это для него непривычно. Он добавил, что до этого даже не пил алкоголь на протяжение десяти лет, чтобы всегда быть в хорошем физическом состоянии.

    Смит признался, что это были первые десять лет его карьеры, когда он только начинал свой путь в Голливуде. Об этом он заявил своем шоу на Facebook Watch «Bucket List», в котором показывал всю подготовку.

    Актер признался, что сейчас он сильно расслабился. Он добавил перед началом на камеру: «Я действительно не уверен, смогу ли я пробежать 13 миль. Знаете, во время моего старта в качестве кинозвезды я был дико дисциплинирован, поэтому сейчас даже такая простая вещь, как снятие рубашки, пока я не в форме - это новое для меня», передает dailymail.

    В итоге пктер «Отряда самоубийц» завершил полумарафон за два с половиной часа и сказал, что 10 лет назад он был бы «смущен» результатом. При этом, Смит добавил, что теперь он не ощущает такого «давления» и чувствует себя «счастливее» из-за этого.

    Напомним, что такой полумарафон был в списке желаний актера, которые он пообещал сам себе исполнить. Он говорил, что боится этого больше всего, поскольку не был уверен, что сможет выполнить это желание.

    кино актер
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