Украинская певица Jerry Heil попала в ДТП



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На момент ДТП в машине артистки Jerry Heil находились члены ее творческой команды instagram.com/thejerryheil/

Как убеждает Jerry Heil, виновником столкновения был водитель другого автомобиля

Украинская певица Jerry Heil попала в аварию после концерта в Одессе. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в Иnstagram.

«Впервые в моей жизни это произошло. Я попала в аварию. У нас въехала тачка», - сказала Jerry Heil и отметила, что имела плохие предчувствия и думала о возможности попасть в ДТП.

Как убеждает Jerry Heil, виновником столкновения был водитель другого автомобиля. Что стало причиной ДТП и насколько сильным был удар, пока не известно.На момент ДТП в машине артистки находились члены ее творческой команды, никто не пострадал.