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    Жизнь

    Украинская певица Jerry Heil попала в ДТП

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    <p>На момент ДТП в машине артистки Jerry Heil находились члены ее творческой команды</p> <p>instagram.com/thejerryheil/</p> <div></div> - Украинская певица Jerry Heil попала в ДТП

    На момент ДТП в машине артистки Jerry Heil находились члены ее творческой команды

    instagram.com/thejerryheil/

    Как убеждает Jerry Heil, виновником столкновения был водитель другого автомобиля

    Украинская певица Jerry Heil попала в аварию после концерта в Одессе. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в Иnstagram.

    «Впервые в моей жизни это произошло. Я попала в аварию. У нас въехала тачка», - сказала Jerry Heil и отметила, что имела плохие предчувствия и думала о возможности попасть в ДТП.

    Как убеждает Jerry Heil, виновником столкновения был водитель другого автомобиля. Что стало причиной ДТП и насколько сильным был удар, пока не известно.На момент ДТП в машине артистки находились члены ее творческой команды, никто не пострадал.

     

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