Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии

56-летняя актриса Моника Беллуччи в сверкающем платье легла на руки мужчин

Культовая итальянская артистка украсила обложку популярного глянца

56-летняя актриса Моника Беллуччи позировала в интригующей фотосессии. Моника украсила 30-й, юбилейный номер журнала Sorbet Magazine, посвященный французскому кабаре. В качестве автора выступила известный немецкий фэшен-фотограф Эллен фон Унверт.

Беллуччи примерила несколько блистательных аутфитов, напомнив о статусе первой красавицы киноиндустрии. Артистка предстала в пышном светло-розовом платье от Moschino. Лицо знойной брюнетки прикрывала тонкая черная вуаль. Изюминкой образа стало потрясающее колье с бриллиантами от ювелирного дома Cartier.

Организаторы фотосета захотели увидеть секс-бомбу в знаменитом образе американской поп-звезды Мадонны. Они вдохновились ее видом в клипе Material Girl (1984). Королева поп-музыки примерила на видео роль роковой соблазнительницы.

Бывшую жену французского актера Венсана Касселя держали на руках мужчины. Они не сводили глаз с жгучей брюнетки, восторженно глядя на нее. Кадры на сцене парижского кабаре Paradis Latin получились атмосферными.

Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

За три недели певица и ее спутник побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса