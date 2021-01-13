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    Шоу-биз

    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии

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    <p>56-летняя актриса Моника Беллуччи в сверкающем платье легла на руки мужчин</p> <div></div> - Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии

    56-летняя актриса Моника Беллуччи в сверкающем платье легла на руки мужчин

    Культовая итальянская артистка украсила обложку популярного глянца

    56-летняя актриса Моника Беллуччи позировала в интригующей фотосессии. Моника украсила 30-й, юбилейный номер журнала Sorbet Magazine, посвященный французскому кабаре. В качестве автора выступила известный немецкий фэшен-фотограф Эллен фон Унверт.

    Беллуччи примерила несколько блистательных аутфитов, напомнив о статусе первой красавицы киноиндустрии. Артистка предстала в пышном светло-розовом платье от Moschino. Лицо знойной брюнетки прикрывала тонкая черная вуаль. Изюминкой образа стало потрясающее колье с бриллиантами от ювелирного дома Cartier.

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    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии
    Престарелая Моника Беллуччи снялась с полуобнаженными мужчинами в откровенной фотосессии

    Организаторы фотосета захотели увидеть секс-бомбу в знаменитом образе американской поп-звезды Мадонны. Они вдохновились ее видом в клипе Material Girl (1984). Королева поп-музыки примерила на видео роль роковой соблазнительницы.

    Бывшую жену французского актера Венсана Касселя держали на руках мужчины. Они не сводили глаз с жгучей брюнетки, восторженно глядя на нее. Кадры на сцене парижского кабаре Paradis Latin получились атмосферными.

    Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

    За три недели певица и ее спутник побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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