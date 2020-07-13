В одних трусиках. Пылкая жена Венсана Касселя озадачила фанатов откровенной фотосессией



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23-летняя модель Тина Кунаки вызвала ажиотаж своими откровенными образами instagram.com/tinakunakey/

Модель снялась в эротическом белье

Супруга 53-летнего Венсана Касселя , 23-летняя модель Тина Кунаки , приняла участие в завораживающей фотосессии. Избранница французского актера похвасталась идеальной фигурой, которую вернула после недавних родов. Тина позировала в черном белье – лифе и трусиках от бренда Cuup, который представляет.

Молодая мама позировала на кованом стуле, подставив тело лучам солнца. Кунаки оставила свои непослушные волосы распущенными. Пышные локоны эффектно развевались по ветру. Компанию инстадиве составила собака, которая забавно облизывала ей щеку.

Изящная красотка решила повысить градус откровенности и снялась топлес. Интернет-звезда осталась в одних белых трусиках. Они подчеркнули ее золотистый загар и миниатюрную фигуру. Грудь Тина прикрыла рукой.

Знойная брюнетка отказалась от грима и показала, как выглядит с чистой кожей. Эротический look завершил томный взгляд, который модель адресовала в камеру.