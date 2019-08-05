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    Жизнь

    Украинский фильм «Племя» попал в список самых стильных кинолент в истории

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    <p>Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Племя&raquo;</p> <p>Фото: imdb</p> - Украинский фильм «Племя» попал в список самых стильных кинолент в истории

    Кадр из фильма «Племя»

    Фото: imdb

    В 2014 году лента получила три приза на Каннском кинофестивале в программе «Неделя критики»

    Украинский фильм «Племя» попал в рейтинг самых стильных фильмов всех времен по версии британского издания о моде и культуре i-D. Кинолента Мирослава Слабошпицкого оказалась на 32-м месте. Об этом сообщает Yabl.

    «В фильме о банде юных глухих преступников с украинского интерната, где использован только язык жестов, режиссер Слабошпицкий создает ярко стилизованный, удивительный мир визуальных подсказок, которые держат зрителя в напряжении», – говорят авторы рейтинга.

    Первое место заняла лента Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» (1971), второе – «На игле» (1996) Дэнни Бойла, третье – «На последнем дыхании» (1960) Жан-Люка Годара.

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    украинский фильм
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