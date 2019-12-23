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    Жизнь

    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»

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    <p>Губернатор оказался бывшей киномоделлю</p> <div></div> - Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»

    Губернатор оказался бывшей киномоделлю

    Отдельной строкой указана готовность сняться в рекламе нижнего белья

    Губернатор Днепропетровской области Украины Александр Бондаренко оказался бывшей киномоделлю. Об этом сообщает «Страна.ua».

    Журналисты издания обнаружили его профиль на российском сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением - нет. Отдельной строкой указана готовность сняться в рекламе нижнего белья.

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    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»
    Украинский губернатор семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся»

    Напомним, что нынешний губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко семь лет назад искал невесту в российском телешоу «Давай поженимся». Ему было 26 лет. В передаче его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, который увлекается теннисом и волейболом.

    Днепропетровская область чиновник новости
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