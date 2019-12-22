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    Політика

    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю

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    Губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко&nbsp; - Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко 

    Сім років тому губернатор шукав наречену в російському телешоу «Давай одружимося»

    Губернатор Дніпропетровської області України Олександр Бондаренко виявився колишньою кіномоделлю.

    Про це повідомляє «Страна.ua».

    Журналісти видання виявили його профіль на російському сайті «Киномодель».

    У досьє говориться, що Бондаренко захоплюється танцями і спортом, а ось співом – немає. Окремим рядком вказана готовність знятися в рекламі нижньої білизни.

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    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
    Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю

    Нагадаємо, що нинішній губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко сім років тому шукав наречену в російському телешоу «Давай одружимося». Йому було 26 років. У передачі його представили проектним менеджером в департаменті продажів закордонної компанії, кандидатом у майстри спорту з плавання, який захоплюються тенісом і волейболом.

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    чиновник Дніпропетровщина Днепропетровская область
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