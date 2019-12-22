Український губернатор виявився колишньою кіномоделлю
Сім років тому губернатор шукав наречену в російському телешоу «Давай одружимося»
Губернатор Дніпропетровської області України Олександр Бондаренко виявився колишньою кіномоделлю.
Про це повідомляє «Страна.ua».
Журналісти видання виявили його профіль на російському сайті «Киномодель».
У досьє говориться, що Бондаренко захоплюється танцями і спортом, а ось співом – немає. Окремим рядком вказана готовність знятися в рекламі нижньої білизни.
Нагадаємо, що нинішній губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко сім років тому шукав наречену в російському телешоу «Давай одружимося». Йому було 26 років. У передачі його представили проектним менеджером в департаменті продажів закордонної компанії, кандидатом у майстри спорту з плавання, який захоплюються тенісом і волейболом.