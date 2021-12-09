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    Украинский певец откровенно признался, насколько у него быстрые сперматозоиды

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    Олег Михайлюта - Украинский певец откровенно признался, насколько у него быстрые сперматозоиды
    Олег Михайлюта
    Фото: скриншот видео

    Музыкант отметил, что все врачи предлагали ему принимать большое количество дорогостоящих препаратов

    Лидер украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конго» Фагот (Олег Михайлюта) в интервью YouTube-каналу Dorotye признался, что у него подозревали бесплодие.

    По словам Фагота, он несколько раз делал тесты, чтобы узнать, может ли иметь детей.

    «Все говорили, что с этим будут проблемы», – признался он.

    Музыкант отметил, что все врачи предлагали ему принимать большое количество дорогостоящих препаратов.

    «Фармакология рулит... Говорили: «Очень медленные сперматозоиды, могут быть проблемы». И список на несколько сотен долларов лекарств», – поделился воспоминаниями Фагот.

    Он признался, что принял тогда решение положиться на судьбу, и у него вскоре родился ребенок.

    «Бог даст – будет. И он дает», – сказал музыкант.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинский певец откровенно признался, насколько у него быстрые сперматозоиды