Украинский певец откровенно признался, насколько у него быстрые сперматозоиды

Музыкант отметил, что все врачи предлагали ему принимать большое количество дорогостоящих препаратов

Лидер украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конго» Фагот (Олег Михайлюта) в интервью YouTube-каналу Dorotye признался, что у него подозревали бесплодие.

По словам Фагота, он несколько раз делал тесты, чтобы узнать, может ли иметь детей.

«Все говорили, что с этим будут проблемы», – признался он.

Музыкант отметил, что все врачи предлагали ему принимать большое количество дорогостоящих препаратов.

«Фармакология рулит... Говорили: «Очень медленные сперматозоиды, могут быть проблемы». И список на несколько сотен долларов лекарств», – поделился воспоминаниями Фагот.

Он признался, что принял тогда решение положиться на судьбу, и у него вскоре родился ребенок.

«Бог даст – будет. И он дает», – сказал музыкант.

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