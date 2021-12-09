- Анна Ризатдинова призналась, что бросила друзей: «Результата не было»

Известная гимнастка поделилась секретами, которые помогут не опускать руки

Анна Ризатдинова, призер Олимпийских игр, рассказала в своем Инстаграм, какой сложный путь прошла на пути к победам: «Сейчас я успешная спортсменка, но, как вы понимаете, так было не всегда. Я очень много раз хотела бросить спорт. Мое первое четырехлетие подготовки к Олимпиаде в Лондоне проходило ужасно – я трудилась, а результата не было. Во время подготовки к Олимпиаде в Рио я отказалась от всего – друзей, отношений, отдыха, даже от походов в кино. Все ради заветной медали. В таком ритме постоянной работы мне было плохо от перенасыщения гимнастикой.

Что спортсменке помогало не опускать руки?

Реальная мечта. Так близко к медали я еще никогда не была и понимала, что у меня есть все шансы на победу – все зависело только от меня.

Мотивационные детали. Чтобы легче просыпаться, я нарисовала напротив своей кровати олимпийские кольца, медаль и флаг Бразилии. Каждое утро я смотрела на свой рисунок и вспоминала, ради чего собираюсь на тренировку.

Соперничество. Напоминание о том, что пока я отдыхаю, другие гимнастки тренируются и становятся лучше, заставляло меня пулей лететь в зал.

Талисман. Мое украшение – кулон в виде олимпийских колец, который подарила мне мама, стал символом моей главной цели. Он был со мной всегда и везде.

«Моя цель была сильной, она двигала вперед и не давала отказаться от мечты. Я знала, что упустив такой шанс, буду кусать себе локти», – написала Анна.

Анна очень обижается, что отец ее сына с ними практически не общается. Фото: instagram.com/anna_rizatdinovа

Напомним, что Анна Ризатдинова сама воспитывает сына, которого родила от экс-нардепа и миллионера Александра Онищенко. Спортсменка не раз рассказывала в своих интервью, что бывший возлюбленный практически не общается с сыном. Недавно у Онищенко появился еще один ребенок – в новых отношениях. Для Анны это стало сюрпризом: «Не думала, что так скоро».