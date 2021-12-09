Дантес получил тяжелую травму головы после «сатанистской» вечеринки

Владимир Дантес рассказал, что, когда открыл глаза, увидел, как «Надя плачет»

Супруг популярной певицы Нади Дорофеевой и артист Владимир Дантес получил сотрясение мозга. Инцидент случился в Одессе, пишет УНИАН.

Он поскользнулся в ванной, упал и сильно ударился головой. Об этом рассказала Дорофеева в своем Instagram. «В 8:30 меня будит сильный грохот, вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, он лежит без сознания. Я бросилась его приводить в чувство, но он лишь тихонько стонал», – рассказала Дорофеева.

О своем падении Дантес почти ничего не помнит. Фото: instagram.com/vladimirdantes

«Надо было срочно вызвать «скорую», а я упала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 — в общем, все что угодно, кроме 103. Как только я вспомнила, и начала звонить – Вова встал и просто прошел мимо меня и лег в постель», – отметила певица.

В свою очередь Дантес рассказал, что открыл глаза и увидел, как Надя плачет. Позже врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга средней тяжести.