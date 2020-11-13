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    Шоу-биз

    Силиконовый Халк. Кайли Дженнер снялась в топе с декольте и рассмешила фанатов

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    Инстадива Кайли Дженнер - Силиконовый Халк. Кайли Дженнер снялась в топе с декольте и рассмешила фанатов
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Пользователи сети принялись критиковать внешний вид миллиардерши

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном образе для рекламы собственного косметического бренда Kylie Cosmetics и прослыла Халком из одноименного фильма. Дискуссия развернулась в Daily Mail.

    В своем Instagram-аккаунте 23-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в зеленых кроп-топе с выразительными плечами и глубоким декольте и юбке с вырезом. При этом Дженнер позирует на плюшевом кресле такого же цвета, а ее ногти покрыты лаком оттенка хаки. «Угадаете тему моей новогодней коллекции?» — подписала она пост, который набрал больше 3,6 миллиона лайков.

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    Силиконовый Халк. Кайли Дженнер снялась в топе с декольте и рассмешила фанатов
    Силиконовый Халк. Кайли Дженнер снялась в топе с декольте и рассмешила фанатов
    instagram.com/kyliejenner/

    Пользователи сети принялись критиковать ее внешний вид. «Ядовитый плющ», Помните, когда Рождество было особенным и веселым временем года, а не поводом для того, чтобы сексуально наряжаться и рекламировать макияж?», «Невероятный Халк из имплантов и наполнителей», «Похоже, она сидит в луже водорослей», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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