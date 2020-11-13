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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Синди Кроуфорд порадовала фанатов снимком в лифчике

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    Супермодель&nbsp;Кайя Гербер - 19-летняя дочь Синди Кроуфорд порадовала фанатов снимком в лифчике
    Супермодель Кайя Гербер
    Фото: @kaiagerber

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях

    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети фото 19-летняя манекенщица позирует возле растений на фоне белой стены. Ее запечатлели в черных легинсах, бюстгальтере такого же цвета и белой рубашке. Образ Гербер дополнили небольшие серьги. Публикация набрала больше 215 тысяч лайков.

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    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Детка, ты такая милая и идеальная», «Сногсшибательна», «Как всегда прекрасна», «Вау, потрясающий снимок», «Выглядишь словно Синди!», «Ты такая красивая», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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