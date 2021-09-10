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    Умер известный актер из «Полицейской академии»

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    Американский актер Арт Метрано - Умер известный актер из «Полицейской академии»
    Американский актер Арт Метрано

    Актер скончался на 85-ом году жизни

    Американский актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в комедийной кинофраншизе «Полицейская академия», скончался на 85-ом году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста.

    Артист скончался в собственном доме в городе Авентура, смерть наступила в результате естественных причин.

    За свою карьеру Арт Метрано сыграл более 30 ролей в картинах разных жанров. Наибольшую известность ему принесли роли в лентах «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Полицейская академия 3: Переподготовка», а также в одноименном сериале 1997-1998 годов.

    Ранее стало известно о смерти французского актера Жан-Поля Бельмондо. Артист мирно скончался в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. От чего именно он умер, адвокат не уточнил. «В последнее время он был очень утомленным. Он ушел мирно», — заявил юрист. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

    Ранее «Скотч» показывал фото с церемонии прощания с Жан-Полем Бельмондо.

    Проститься с Бабелем, как называли его на родине, пришли не только родственники и коллеги, но и французские политики и тысячи поклонников.

    Проститься с Бельмондо вместе с женой Бриджит приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Жан Кастекс. Макрон произнес торжественную речь, где назвал актера Бельмондо национальным достоянием. «Мы все узнавали в нем себя», — цитирует Макрона France24.

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    Теги: актер умер
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    Умер известный актер из «Полицейской академии»