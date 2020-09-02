Умер звездный актер из сериала «Воронины»



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Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев

Российский актер с мая 2018 года боролся с онкологическим заболеванием

Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев, известный по роли Николая Петровича в сериале «Воронины», ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Об этом во вторник поздно вечером, 1 сентября, сообщила «ТАСС» директор государственного академического Малого театра РФ Тамара Михайлова.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен ... Прощание будет в Малом театре, дат пока нет», - отметила Михайлова.

Известно, что актер с мая 2018 года боролся с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. С 1969 года был актером государственного академического Малого театра России. Кроме того, снялся в 120 фильмах.

Артист был членом Союза кинематографистов РФ, членом правления Гильдии актеров кино России. В 2002 году получил звание народного артиста РФ.

Большую популярность Клюеву принесли роли пенсионера Николая Петровича в комедийном телесериале «Воронины» и митрополита Дионисия в историческом сериале «Годунов».

Стоит отметить, что 11 марта 2014 Клюев подписал обращение деятелей культуры РФ на поддержку политики Владимира Путина в Украину и аннексии Крыма. Был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.