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    Шоу-биз

    Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)

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    <p>23-летняя модель Тина Кунаки &nbsp;в смелом наряде появилась на светском вечере</p> <div></div> - Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)

    23-летняя модель Тина Кунаки  в смелом наряде появилась на светском вечере

    instagram.com/tinakunakey/

    Французская модель пококетничала с дизайнером Эли Мизрахи

    Супруга Венсана Касселя побывала на благотворительном ужине UNICEF x LuisaViaRoma на острове Капри. Для светского мероприятия инстадива выбрала сексуальное коктейльное платье с провокационными вырезами от бренда Mônot. Тина «забыла» о нижнем белье, сделав необычный образ еще более дерзким. Горячий аутфит дополнили серебристые босоножки на шпильках. Правильная обувь удлинила и без того «бесконечные» ноги молодой мамы.

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    Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)
    Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)
    Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)
    Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)
    Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)
    instagram.com/tinakunakey/

    Визажист сделал Кунаки нежный мейкап, подчеркнувший ее естественную красоту. Пышные кудрявые волосы популярная девушка собрала в высокий хвост. В этом образе Тина позировала рядом с российской моделью Еленой Перминовой. Среди гостей мероприятия также были замечены и другие знаменитости: актер Эзра Миллер, британская манекенщица Сьюки Уотерхаус, первая трансгендерная модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо, возлюбленная миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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