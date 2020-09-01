Горячую красотку-жену Венсана Касселя поймали в объятиях нового мужчины в туалете (фото)



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23-летняя модель Тина Кунаки в смелом наряде появилась на светском вечере instagram.com/tinakunakey/

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Супруга Венсана Касселя побывала на благотворительном ужине UNICEF x LuisaViaRoma на острове Капри. Для светского мероприятия инстадива выбрала сексуальное коктейльное платье с провокационными вырезами от бренда Mônot. Тина «забыла» о нижнем белье, сделав необычный образ еще более дерзким. Горячий аутфит дополнили серебристые босоножки на шпильках. Правильная обувь удлинила и без того «бесконечные» ноги молодой мамы.

Визажист сделал Кунаки нежный мейкап, подчеркнувший ее естественную красоту. Пышные кудрявые волосы популярная девушка собрала в высокий хвост. В этом образе Тина позировала рядом с российской моделью Еленой Перминовой. Среди гостей мероприятия также были замечены и другие знаменитости: актер Эзра Миллер, британская манекенщица Сьюки Уотерхаус, первая трансгендерная модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо, возлюбленная миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова.

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