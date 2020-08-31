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    Курьез

    Пьяный Депардье прокатился на скутере в Париже и попался полиции

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    Известный французский актер Жерар Депардье - Пьяный Депардье прокатился на скутере в Париже и попался полиции
    Известный французский актер Жерар Депардье

    Полицейские составили протокол и конфисковали у актера скутер

    Известный французский актер Жерар Депардье в пятницу, 28 августа, попался полиции после того, как в нетрезвом виде прокатился на скутере по парижскому авеню Мэн. Об этом сообщает журнал Le Point.

    Стражи порядка обратили внимание на актера, когда он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора. По требованию патрульных он припарковался около полицейского участка. Правоохранители заметили у актера косвенные признаки опьянения и предложили ему экспресс-тест на алкоголь, показавший положительный результат — 0,25 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Депардье признался, что выпил два бокала пива.

    Полицейские составили протокол и конфисковали у актера скутер, запретив продолжить поездку. Из участка Депардье забрали его знакомые.

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    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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