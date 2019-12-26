Умерла известная украинская пианистка Этелла Чуприк
14 декабря пианистка дала свой последний концерт, в котором прозвучали произведения Бетховена
25 декабря, на 56-м году жизни скончалась выдающаяся львовская пианистка Этелла Чуприк. Информация об этом сообщила администрация Львовского органного зала появилась на странице в Фейсбуке.
«Этелла Чуприк - невероятная пианистка, она не расставалась с роялем самого детства, она играла все: «Хорошо темперированный клавир» Баха, все фортепианные сонаты Моцарта и Бетховена. Записала 13 компакт-дисков. Была доцентом Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко», - говорится в сообщении.
Гастролировала с симфоническими оркестрами в Европе. В ее репертуаре около 300 сольных произведений и более двадцати концертов для фортепиано с оркестром. Записала 13 компакт-дисков. Народная артистка Украины.