Умерла известная украинская пианистка Этелла Чуприк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская пианистка Этелла Чуприк

14 декабря пианистка дала свой последний концерт, в котором прозвучали произведения Бетховена

25 декабря, на 56-м году жизни скончалась выдающаяся львовская пианистка Этелла Чуприк. Информация об этом сообщила администрация Львовского органного зала появилась на странице в Фейсбуке.

«Этелла Чуприк - невероятная пианистка, она не расставалась с роялем самого детства, она играла все: «Хорошо темперированный клавир» Баха, все фортепианные сонаты Моцарта и Бетховена. Записала 13 компакт-дисков. Была доцентом Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко», - говорится в сообщении.