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    Жизнь

    Умерла известная украинская пианистка Этелла Чуприк

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    Украинская пианистка Этелла Чуприк - Умерла известная украинская пианистка Этелла Чуприк
    Украинская пианистка Этелла Чуприк

    14 декабря пианистка дала свой последний концерт, в котором прозвучали произведения Бетховена

    25 декабря, на 56-м году жизни скончалась выдающаяся львовская пианистка Этелла Чуприк. Информация об этом сообщила администрация Львовского органного зала появилась на странице в Фейсбуке.

    «Этелла Чуприк - невероятная пианистка, она не расставалась с роялем самого детства, она играла все: «Хорошо темперированный клавир» Баха, все фортепианные сонаты Моцарта и Бетховена. Записала 13 компакт-дисков. Была доцентом Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко», - говорится в сообщении.

     Этелла Чуприк родилась 20 июня 1964 в городе Виноградово Закарпатской области. Начала играть на фортепиано в трехлетнем возрасте, а в пять лет выступила со своим первым концертом из произведений Шуберта и Шопена. После окончания музыкального училища в 1986 году поступила во Львовскую консерваторию им. Н. Лысенко. В 1988 году на конкурсе им. Н. Лысенко получила и премию, а также была лауреатом многих различных конкурсов и стипендиатом Ассоциации Рихарда Вагнера в Байройте.

    Гастролировала с симфоническими оркестрами в Европе. В ее репертуаре около 300 сольных произведений и более двадцати концертов для фортепиано с оркестром. Записала 13 компакт-дисков. Народная артистка Украины.

     

    искусство умер
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