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    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи

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    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    boredpanda.com

    Скромные поля становятся абстрактными произведениями искусства на полотнах Виктории Роуз Ричардс

    Художница использует сочетание жестких, прямых линий и пышных французских узлов, чтобы подражать сельскому образцу полей, разделенных живыми изгородями и лесами.

    Ричардс, которой 21 год и которая живет в Юго-Западном Девоне, Великобритания, черпает вдохновение в природной красоте, которая ее окружает. «На мое искусство повлияла моя любовь к окружающей среде и охране природы, которую я разработала во время получения степени по биологии, которую я получила в этом году», – рассказывает Ричардс Колоссал.

    Будучи художницей, которую на протяжении всей жизни преследует хроническая болью и синдром Аспергера, Ричардс пришла на вышивку во время учебы в колледже, чтобы поднять себе настроение и отвлечь внимание от проблем между уроками и учебой. 

    «Я вытащила немного хороших синих и зеленых цветов из старой оловянной вышивки моей бабушки и впервые отправилась в группу пейзажной вышивки в октябре 2018 года», – объясняет Ричардс.

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    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи
    Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи

    Художница постоянно осваивает новые методы, чтобы расширить свой спектр текстур и узоров, находя сообщества и вдохновение через глобальную сеть вышивальщиц, которые связаны через социальные сети.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство Великобритания время
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