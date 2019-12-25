Нить вместо красок: художница вышивает на ткани невероятные пейзажи



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boredpanda.com

Скромные поля становятся абстрактными произведениями искусства на полотнах Виктории Роуз Ричардс

Художница использует сочетание жестких, прямых линий и пышных французских узлов, чтобы подражать сельскому образцу полей, разделенных живыми изгородями и лесами.

Ричардс, которой 21 год и которая живет в Юго-Западном Девоне, Великобритания, черпает вдохновение в природной красоте, которая ее окружает. «На мое искусство повлияла моя любовь к окружающей среде и охране природы, которую я разработала во время получения степени по биологии, которую я получила в этом году», – рассказывает Ричардс Колоссал.

Будучи художницей, которую на протяжении всей жизни преследует хроническая болью и синдром Аспергера, Ричардс пришла на вышивку во время учебы в колледже, чтобы поднять себе настроение и отвлечь внимание от проблем между уроками и учебой.

«Я вытащила немного хороших синих и зеленых цветов из старой оловянной вышивки моей бабушки и впервые отправилась в группу пейзажной вышивки в октябре 2018 года», – объясняет Ричардс.

Художница постоянно осваивает новые методы, чтобы расширить свой спектр текстур и узоров, находя сообщества и вдохновение через глобальную сеть вышивальщиц, которые связаны через социальные сети.

Джерело: boredpanda.com