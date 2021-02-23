Умерла российская актриса ─ звезда «Семнадцати мгновений весны»

Актрисе было 74 года

Умерла российская актриса Екатерина Градова. Ей было 74 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гильдии союза кинематографистов Валерия Гущина.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — сказала Гущина.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Раисы Ивановны Градовой.

Она училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. В 70-х и 80-х Градова работала в Московском академическом театре Сатиры.

Наибольшую известность Градовой принесли роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны» 1973 года, где она сыграла радистку Кэт, а также пятисерийный телефильм 1979 года «Место встречи изменить нельзя», где актриса исполнила роль Светланы Волокушиной.

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