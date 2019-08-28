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    Жизнь

    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци

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    Андрей Богдан и Анастасия Сличная - Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Андрей Богдан и Анастасия Сличная

    Снимок сделали с отдыха главы ОП в Сен-Тропе

    В сети появилось фото из отдыха главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом пишет TK Media.

    На снимке человек, внешне очень похож на соратника президента изображен спящим на коленях своей спутницы Анастасии Сличной.

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    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци
    Уставший Андрей Богдан спит на коленях длинноногой блондинки: фото папарацци

    По словам источника издания, по времени эта фотография была сделана после свадьбы юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе, на которую был приглашен Богдан.

    Напомним, Богдан был замечен в Сент-Тропе на свадьбе у Довбенко 24 августа на День Независимости Украины.

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    фотография Андрей Богдан День независимости
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