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    Жизнь

    В Австралии однополая пара пингвинов усыновила второе яйцо

    • Розсилка
    В Австралии однополая пара пингвинов усыновила второе яйцо

    Первый приемный сын вылупился в октябре прошлого года

    В Австралии пара самцов-пингвинов Сфен и Меджик, живущие в Сиднейском аквариуме, усыновили второе яйцо. Газета Metro пишет, что первое они высидели в прошлом году. 19 октября их сыну Сфенджику исполнился год.

    Второе яйцо им досталось от соседней пары, которая снесла две штуки.

    Как утверждают сотрудники зоопарка, у Сфена и Меджика созданы все условия для воспитания птенцов – у них самое большое и красивое гнездо в колонии. Однако есть вероятность, что у Сфенджика так и не появятся брат или сестра, – в зоопарке не уверены, оплодотворено ли яйцо.

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    В августе 2019 года подобный случай произошел в берлинском зоопарке. Двое самцов королевских пингвинов Шкипер и Кинг усыновили яйцо, которое бросила самка.

    Однополые отношения среди пингвинов встречаются довольно часто. Самой популярной гей-парой были антарктические пингвины Рой и Сайлоу из зоопарка Центрального парка Нью-Йорка. За их отношениями в 1990-е годы следил весь мир.

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