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    Жизнь

    В Британии выпустили рекламу, в которой Санта-Клаус попадает в реанимацию с коронавирусом

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    В Британии выпустили рекламу, в которой Санта-Клаус попадает в реанимацию с коронавирусом

    «Абсолютно отвратительно. Ужасная ошибка. Дети и без того через многое прошли. Как вам не стыдно?»

    Благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together принесла извинение за рождественский рекламный ролик, в котором Санта-Клаус попадает в реанимацию судя по всему, с коронавирусом. Об этом пишет Business Insider.

    Ролик «The Gift» («Подарок») начинается с того, что перед Рождеством пожилой мужчина с белой бородой попадает в реанимацию, где врачи начинают бороться за его жизнь. Наутро он просыпается в палате с кислородной трубкой в носу. На протяжении видео мужчине помогает восстановиться медсестра: учит его заново ходить, кормит и всячески приободряет. И только после выписки она узнает, что это был Санта-Клаус.

    Многие раскритиковали ролик за то, что дети могут увидеть, как знаменитый волшебник оказывается на больничной койке. Несмотря на то, что в видео не называется диагноз Санты, британцы решили, что речь идет именно о Covid-19.

    «Абсолютно отвратительно. Ужасная ошибка. Дети и без того через многое прошли. Как вам не стыдно?» — говорится в одном из комментариев к видео.

    Вскоре ролик удалили с ютьюб-канала NHS. В организации извинились за публикацию видео, но отметили, что оно не транслировалось по телевидению и не предназначалось для детей.

    «Мы приносим извинения родителям, чьи дети расстроились после просмотра рекламы, и самим детям, хотя они не были целевой аудиторией», — говорится в заявлении NHS.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: дети Новый год Рождество
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