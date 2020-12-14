Семилетняя девочка справляется со штангой в 80 кг. Что нужно знать о самой юной атлетке
Рори даже побила рекорд, став самым маленьким чемпионом США
Девочка вызывает зависть у взрослых атлетов
Инстаграм 7-летней Рори ван Ульфт из Оттавы, Канада, способен вызвать стыд у каждого, кто обещает начать бегать с понедельника или чье лицо давно забыли в тренажерном зале. Девочка занимается гимнастикой и тяжелой атлетикой, отдавая в неделю по девять и четыре часа на занятия соответственно. И ее результаты заставляют восхищенно качать головой, пишет Lad Bible.
Рори в своем возрасте может поднять штангу в 80 килограммов, что почти в три раза больше ее собственного веса. Девочка принимает участие в различных чемпионатах США, где недавно она заняла первое место в группе детей младше 11 лет и весом 30 килограммов. Так маленькая спортсменка стала самой юной победительницей соревнований, войдя в историю.
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Рори учится в третьем классе и много времени посвящает тренировкам. За ее здоровьем следят профессиональные тренеры и врачи, потому что здоровье девочки — на первом месте. Несмотря на успехи спортсменки в тяжелой атлетике, она считает себя в первую очередь гимнасткой. А штанга помогает ей просто стать сильнее и выносливее.
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