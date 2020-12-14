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    Жизнь

    Семилетняя девочка справляется со штангой в 80 кг. Что нужно знать о самой юной атлетке

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    <p>Рори даже побила рекорд, став самым маленьким чемпионом США</p> <div></div> - Семилетняя девочка справляется со штангой в 80 кг. Что нужно знать о самой юной атлетке

    Рори даже побила рекорд, став самым маленьким чемпионом США

    Девочка вызывает зависть у взрослых атлетов

    Инстаграм 7-летней Рори ван Ульфт из Оттавы, Канада, способен вызвать стыд у каждого, кто обещает начать бегать с понедельника или чье лицо давно забыли в тренажерном зале. Девочка занимается гимнастикой и тяжелой атлетикой, отдавая в неделю по девять и четыре часа на занятия соответственно. И ее результаты заставляют восхищенно качать головой, пишет Lad Bible.

    Рори в своем возрасте может поднять штангу в 80 килограммов, что почти в три раза больше ее собственного веса. Девочка принимает участие в различных чемпионатах США, где недавно она заняла первое место в группе детей младше 11 лет и весом 30 килограммов. Так маленькая спортсменка стала самой юной победительницей соревнований, войдя в историю.

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    Публикация от Rory van Ulft (@roryvanulft)

    Рори учится в третьем классе и много времени посвящает тренировкам. За ее здоровьем следят профессиональные тренеры и врачи, потому что здоровье девочки — на первом месте. Несмотря на успехи спортсменки в тяжелой атлетике, она считает себя в первую очередь гимнасткой. А штанга помогает ей просто стать сильнее и выносливее.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: дети здоровье рекорды
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