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    Жизнь

    В Chanel назвали имя еще одного преемника Карла Лагерфельда

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    Карл Лагерфельд - В Chanel назвали имя еще одного преемника Карла Лагерфельда
    Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд и Эрик Пфундер работали вместе с 1987 года

    19 февраля не стало Карла Лагерфельда, который многие годы был креативным директором Chanel. Через пару часов в модном доме заявили: преемницей Лагерфельда станет студийный директор Chanel Вирджини Виар - муза Карла и его правая рука на протяжении 30 лет.  

    А сегодня представители бренда сообщили, что вместе с Виар руководить Chanel будет Эрик Пфундер, который тоже работал с Лагерфельдом последние 30 лет. Как говорится в заявлении, Вирджини будет отвечать за модные коллекции, а Эрик - за маркетинг, рекламу, мероприятие и производство фото и видеоконтента.

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    Эрик Пфундер и Вирджини Виар

    Карл Лагерфельд и Эрик Пфундер работали вместе с 1987 года: их сотрудничество началось с одной из съемок, когда Карл пожаловался Пфнудеру на качество изображений в пресс-релизе, и тот предложил ему самому попробовать устроить фотосессию. До назначения на пост директора Эрик отвечал в Chanel за имидж бренда. Как сообщает издание Hypebeast, «если Виар была правой рукой Лагерфельда, то Пфрандер - левой».

     Читайте также: Карла Лагерфельда похоронят вместе с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет

     

    Джерело: peopletalk.ru

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