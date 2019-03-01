В Chanel назвали имя еще одного преемника Карла Лагерфельда



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Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд и Эрик Пфундер работали вместе с 1987 года

19 февраля не стало Карла Лагерфельда, который многие годы был креативным директором Chanel. Через пару часов в модном доме заявили: преемницей Лагерфельда станет студийный директор Chanel Вирджини Виар - муза Карла и его правая рука на протяжении 30 лет.

А сегодня представители бренда сообщили, что вместе с Виар руководить Chanel будет Эрик Пфундер, который тоже работал с Лагерфельдом последние 30 лет. Как говорится в заявлении, Вирджини будет отвечать за модные коллекции, а Эрик - за маркетинг, рекламу, мероприятие и производство фото и видеоконтента.

Эрик Пфундер и Вирджини Виар

Карл Лагерфельд и Эрик Пфундер работали вместе с 1987 года: их сотрудничество началось с одной из съемок, когда Карл пожаловался Пфнудеру на качество изображений в пресс-релизе, и тот предложил ему самому попробовать устроить фотосессию. До назначения на пост директора Эрик отвечал в Chanel за имидж бренда. Как сообщает издание Hypebeast, «если Виар была правой рукой Лагерфельда, то Пфрандер - левой».

Джерело: peopletalk.ru