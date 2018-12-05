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    Жизнь

    У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)

    • Розсилка
    У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)
    Фото: Courtesy of Unsplash

    По словам организаторов, Чернобыльская авария была также информационной катастрофой

    Художник из Киева устроил в городе Припять рейв-вечеринку - всех участников он одел в защитные халаты и нанял вооруженную охрану. Об этом рассказал журналист Vice, который присутствовал на мероприятии.

    На главной площади города-призрака Припять художник Валерий Коршунов организовал настоящее шоу с электронной музыкой и визуальными эффектами.

    «Я чувствую, что я на Гластонбери в 04:00 ночи. За нашей отчужденной зоной военные столпились в полумраке. Некоторые качаются в такт музыки», - рассказывает журналист.

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    У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)
    У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)
    У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)
    У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)
    Фото: Courtesy of Artefact

    Организаторы отмечают, что Чернобыльская авария была не только радиационной катастрофой, но и информационной. Поэтому, напомнить людям об ужасных последствиях распространения фейковых данных и новостей — центральная идея данного мероприятия.

    Украинская музыка здоровье журналист Чернобыльская зона музыка военные
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