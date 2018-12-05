У Чернобыльской зоне прошла рейв-вечеринка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Courtesy of Unsplash

По словам организаторов, Чернобыльская авария была также информационной катастрофой

Художник из Киева устроил в городе Припять рейв-вечеринку - всех участников он одел в защитные халаты и нанял вооруженную охрану. Об этом рассказал журналист Vice, который присутствовал на мероприятии.

На главной площади города-призрака Припять художник Валерий Коршунов организовал настоящее шоу с электронной музыкой и визуальными эффектами.

«Я чувствую, что я на Гластонбери в 04:00 ночи. За нашей отчужденной зоной военные столпились в полумраке. Некоторые качаются в такт музыки», - рассказывает журналист.

Организаторы отмечают, что Чернобыльская авария была не только радиационной катастрофой, но и информационной. Поэтому, напомнить людям об ужасных последствиях распространения фейковых данных и новостей — центральная идея данного мероприятия.