В драгоценной тиаре и с улыбкой: сеть покорил снимок молодой королевы Елизаветы II новини компаній



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Королева Елизавета II

Елизавета II правит Великобританией с 1952 года.

После того, как появились слухи о том, кому достанется трон после нее, в Сети вспомнили первые дни правления королевы.

После смерти короля Георга VI трон по наследству перешел его старшей дочери Елизавете Александре Марии, более известной как Елизавета II. Хранители архива британских монархов поделились официальным портретом Ее Величества, сделанным спустя 20 дней после того, как она взошла на трон.

В кадре молодая Елизавета II с едва уловимой улыбкой позирует в своей любимой тиаре и жемчужных серьгах. Этот снимок королевы был размещен на марках с 1953 по 1971 год.

К слову, в этой же тиаре королева часто появляется на торжественных мероприятиях.

Пользователи восхитились портретом наследницы династии Виндзоров и ее красотой.

«Спасибо за такое чудесное фото!», «Какая она красивая, нет слов», «Спасибо, что делитесь такими чудесными портретами королевы, как этот» — написали в комментариях.

Ранее появилась информация, что королева не собирается отдавать трон принцу Чарльзу. Многие британцы уверены, что следующим правителем Великобритании станет внук Елизаветы II, принц Уильям.

Джерело: graziamagazine.ru