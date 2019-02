Спустя 20 лет на стекле машины из «Титаника» все еще сохранился отпечаток ладони

Джеймс Кэмерон показал фотографию автомобиля из «Титаника», в котором снимали знаменитую сцену с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

26 февраля режиссер Джеймс Кэмерон выложил в свой твиттер фотографию автомобиля со съемок «Титаника». «Спустя более чем 20 лет [после выхода фильма] скандально известный отпечаток ладони из «Титаника» все еще на месте. Присмотритесь», - написал Кэмерон.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI