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    Шоу-биз

    Спустя 20 лет на стекле машины из «Титаника» все еще сохранился отпечаток ладони

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    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет - Спустя 20 лет на стекле машины из «Титаника» все еще сохранился отпечаток ладони
    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

    Джеймс Кэмерон показал фотографию автомобиля из «Титаника», в котором снимали знаменитую сцену с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

    26 февраля режиссер Джеймс Кэмерон выложил в свой твиттер фотографию автомобиля со съемок «Титаника». «Спустя более чем 20 лет [после выхода фильма] скандально известный отпечаток ладони из «Титаника» все еще на месте. Присмотритесь», - написал Кэмерон.

    Этот отпечаток остался после любовной сцены между героями Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Любопытно, что след на запотевшем стекле на самом деле оставил режиссер, и ладонь, которую зритель видит в фильме, тоже принадлежит Кэмерону, а не Уинслет (или Ди Каприо).

    «В ту секунду, когда пар испарился, нам нужно было продолжать съемки. Поэтому мы просто взяли немного защитного спрея. Вот почему отпечаток сохранился», - объяснял режиссер изданию The Hollywood Reporter.

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    Джерело: Esquire

    знаменитости фотография кино
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