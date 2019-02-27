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    Фото

    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон

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    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    instagram.com/apple

    Компания Apple объявила победителей интернет-соревнования Shot on iPhone Challenge

    По условиям конкурса в челлендже принимали участие фотографы, снимавшие на айфон. В десятке лучших оказались снимки с изображениями природы, животных, детей и архитектуры.

    Среди победителей есть фотографы из разных стран: США, Израиля, Германии, Белоруссии и Сингапура. Десятку лучших определяло профессиональное жюри. Работы победителей покажут в магазинах и онлайн-ретейлерах Apple, а также на билбордах в избранных городах.

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    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон
    instagram.com/apple

    Чем руководствовалось международное жюри, непонятно, но художественная ценность некоторых снимков вызывает вопросы. 

    Джерело: Buro 24/7

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