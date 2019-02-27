Apple назвали 10 лучших фотографий, сделанных на айфон



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Компания Apple объявила победителей интернет-соревнования Shot on iPhone Challenge

По условиям конкурса в челлендже принимали участие фотографы, снимавшие на айфон. В десятке лучших оказались снимки с изображениями природы, животных, детей и архитектуры.

Среди победителей есть фотографы из разных стран: США, Израиля, Германии, Белоруссии и Сингапура. Десятку лучших определяло профессиональное жюри. Работы победителей покажут в магазинах и онлайн-ретейлерах Apple, а также на билбордах в избранных городах.

Чем руководствовалось международное жюри, непонятно, но художественная ценность некоторых снимков вызывает вопросы.

Джерело: Buro 24/7