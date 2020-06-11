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    Жизнь

    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)

    • Розсилка
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)

    Конкурс был разделен на две возрастные группы

    В Пекине прошел первый (и, надеемся, последний) в истории международный конкурс карикатур, посвященных COVID-19 и борьбе с ним. Название мероприятия: Anti-Coronavirus International Cartoon Competition или сокращенно UYACC.

    Всего по итогам конкурса было опубликовано 50 рисунков, мы покажем вам обладателей призовых мест и еще несколько особо запоминающихся работ!

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    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)
    В Китае прошел первый международный конкурс карикатур на тему коронавируса (фото)

    Ранее мы писали о старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деве Кассель. Ей всего 15 лет, а девочка уже пользуется повышенным вниманием общественности, и неспроста. Юную Деву постоянно сравнивают с мамой и пророчат ей большое будущее.

    Дева наполовину итальянка, наполовину француженка, что не могло не отразиться на ее внешности. Высокий рост (180 см), женственная фигура, длинные черные волосы, выразительные глаза, пухлые губы и милая улыбка - многие пророчат ей карьеру модели. К слову, девушка время от времени принимает участие в съемках, демонстрируя свое умение позировать перед камерой.

     Читайте также: Финалистка «Мисс Вселенной» в нижнем белье снялась в запрещенном фотосете в Дубае


     

     

    будущее коронавирус
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