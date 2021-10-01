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    В Нидерландах открыли кассы для одиноких старушек, которые любят поболтать

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    В Нидерландах открыли кассы для одиноких старушек, которые любят поболтать

    В стране заботятся о снижении уровня одиночества наших клиентов

    Одиночество, особенно в пожилом возрасте, может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье человека. Поэтому правительство Нидерландов побуждает крупные организации, маленькие фирмы и отдельные лица искать решение проблемы одиночества пожилых людей.

    Крупный магазин бакалейных товаров Jumbo тоже решил внести свой вклад в инициативу правительства и помочь людям чувствовать себя менее одинокими, создав специальные «Клецкассы». Эти кассы предназначены не для тех, кто хочет расплатиться как можно скорее: здесь покупатели могут не спешить и болтать с кассиром и другими незнакомцами сколько душе угодно.

    Первая «Клецкасса» была открыта летом 2019 года в Брабанте, и с тех пор эти кассы стали открываться по всей стране. В следующем году «болталки» будут открыты еще в 200 магазинах, пишет Good News Network.

    Помимо «Клецкасс», магазины Jumbo используют и другие способы налаживания общения между людьми. Например, в некоторых супермаркетах есть уголок, где можно посидеть, выпить кофе и побеседовать с соседями.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: образ жизни
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    В Нидерландах открыли кассы для одиноких старушек, которые любят поболтать