В Нидерландах открыли кассы для одиноких старушек, которые любят поболтать

В стране заботятся о снижении уровня одиночества наших клиентов

Одиночество, особенно в пожилом возрасте, может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье человека. Поэтому правительство Нидерландов побуждает крупные организации, маленькие фирмы и отдельные лица искать решение проблемы одиночества пожилых людей.

Крупный магазин бакалейных товаров Jumbo тоже решил внести свой вклад в инициативу правительства и помочь людям чувствовать себя менее одинокими, создав специальные «Клецкассы». Эти кассы предназначены не для тех, кто хочет расплатиться как можно скорее: здесь покупатели могут не спешить и болтать с кассиром и другими незнакомцами сколько душе угодно.

Первая «Клецкасса» была открыта летом 2019 года в Брабанте, и с тех пор эти кассы стали открываться по всей стране. В следующем году «болталки» будут открыты еще в 200 магазинах, пишет Good News Network.

Помимо «Клецкасс», магазины Jumbo используют и другие способы налаживания общения между людьми. Например, в некоторых супермаркетах есть уголок, где можно посидеть, выпить кофе и побеседовать с соседями.

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