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    Жизнь

    В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)

    • Розсилка
    В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)
    instagram.com/brabrabra.ua/

    В фотосессии приняли участие пенсионерка по имени Антонина

    Плюс-сайз-модели и пенсионерка стали героинями новой рекламы украинского бренда нижнего белья Brabrabra. Соответствующие фотографии появились на странице марки в Instagram.

    Так, продукцию магазина показала на себе полная фотохудожница Екатерина Дорфман. Ее запечатлели в желтой укороченной футболке и лиловых трусах с голубым поясом. В ассортименте Brabrabra они представлены в различных цветах.

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    В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)
    В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)
    В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)
    В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)
    instagram.com/brabrabra.ua/

    Кроме того, в фотосессии приняли участие пенсионерка по имени Антонина из агентства «Жизнелюб», которое специализируется на моделях старшего возраста. Вдобавок в рекламе снялись темнокожая модель Юлия Богданова и блогерша Елена Сидельник.

    В Instagram-аккаунте марки появился их совместный снимок, на котором они попозировали в однотонных комплектах нижнего белья.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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