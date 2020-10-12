В рекламе украинского бренда нижнего белья снялась пенсионерка (фото)



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В фотосессии приняли участие пенсионерка по имени Антонина

Плюс-сайз-модели и пенсионерка стали героинями новой рекламы украинского бренда нижнего белья Brabrabra. Соответствующие фотографии появились на странице марки в Instagram.

Так, продукцию магазина показала на себе полная фотохудожница Екатерина Дорфман. Ее запечатлели в желтой укороченной футболке и лиловых трусах с голубым поясом. В ассортименте Brabrabra они представлены в различных цветах.

Кроме того, в фотосессии приняли участие пенсионерка по имени Антонина из агентства «Жизнелюб», которое специализируется на моделях старшего возраста. Вдобавок в рекламе снялись темнокожая модель Юлия Богданова и блогерша Елена Сидельник.

В Instagram-аккаунте марки появился их совместный снимок, на котором они попозировали в однотонных комплектах нижнего белья.

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