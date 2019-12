В самолете погибшего американского рэпера нашли 30 кг наркотиков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джаред Энтони Хиггинс, который выступал под псевдонимом Juice WRLD умер 8 декабря в чикагском аэропорту Мидуэй instagram.com/juicewrld999/

Кроме марихуаны, рэпер Juice WRLD часто принимал Percocet - популярный среди американцев опиоидный анальгетик

В частном самолете умершего американского рэпера Juice WRLD нашли 30 килограммов марихуаны. Об этом сообщает портал TMZ. Полицейские выяснили после допроса лиц, находившихся вместе с музыкантом на борту, незадолго до своей смерти он выпил несколько таблеток. Пока не уточняется, что именно в них содержалось.

Представитель из окружения звезды также рассказал правоохранительным органам, что Juice WRLD часто принимал Percocet - популярный среди американцев опиоидный анальгетик. Кроме того, в самолете была найдена бутылка противокашлевого сиропа с кодеином.

Джаред Энтони Хиггинс, который выступал под псевдонимом Juice WRLD, умер 8 декабря в чикагском аэропорту Мидуэй. В 21-летнего рэпера случился сердечный приступ. После рейса из Калифорнии в певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой, но спасти музыканта не удалось.

Рэпер Juice WRLD получил известность в 2018 году, когда его синглы All Girls Are the Same и Lucid Dreams заняли второе место в чарте Billboard Hot 100. В 2019 году он получил премию 2019 Billboard Music Awards как лучший новый исполнитель.