В сети опубликовали трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»

Премьера нового сезона самого продолжительного в мире научно-фантастического сериала состоится до конца 2021 года

Вышел первый трейлер 13 сезона британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Видео создатели шоу показали в рамках Comic-Con.

Главную роль уже третий сезон играет Джоди Уиттакер. Впрочем, по информации британских таблоидов, после 13-го сезона она может покинуть проект. В трейлере также появляются Ясмин Кан (Мандип Гилл), Дэн (Джон Бишоп) и новый персонаж Виндер в исполнении Джейкоба Андерсона («Игра престолов»).

Новый сезон стартует на телеканале Би-б-си до конца 2021 года, точная дата пока не раскрывается. Из-за пандемии команде пришлось сократить число эпизодов с десяти до восьми.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире, он выходит с 1963 года. Шоу рассказывает об инопланетном путешественнике во времени Докторе. Вместе со своими спутниками он перемещается во времени и пространстве ради спасения людей и цивилизаций.

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