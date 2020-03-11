В сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции



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Буквально на днях дочери звезды Шайло и Захара перенесли хирургическое вмешательство

Анджелина Джоли держит в секрете диагноз наследниц, но не скрывает: операции были сложными.

В сети уже появились первые снимки дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло после выписки из больницы. Несмотря на то, что девочка ограничена в движении и передвигается на костылях, она старается вести привычный образ жизни. Так, звездную маму и ее дочь заметили на киносеансе.

Известно, что Шайло сделали операцию на ноге. А вот о том, что случилось со второй девочкой, пока умалчивается. «Последние два месяца я провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра тоже ложится под нож для операции на бедре. Я видела и страх на их лицах, и решительную храбрость. Мы все знаем этот момент, когда никто не может нам помочь. И все, что мы можем сделать, это закрыть глаза и дышать», — поделилась 44-летняя актриса.

Очевидцы уже отметили, что на голливудской красавице лица нет, что неудивительно — сказались переживания за дочек. «Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Младшая смотрела, что делают медсестры, а потом помогала им. Их братья тоже были в больнице, такие поддерживающие и милые. И я хочу сосредоточиться на моих дочерях и на всем, чему я научилась у них и других молодых девушек, которых я встречаю по всему миру», — откровенничала Анджелина.