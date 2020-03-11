62-летняя Шэрон Стоун прошла проверку на коронавирус



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На празднике Шэрон развлекала друзей игрой в бильярд и угощала их вином instagram.com/sharonstone

Звезда устроила вечеринку

Свой 62-1 день рождения легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун решила отпраздновать у себя дома. Она не стала устанавливать строгий дресс-код, но обязала всех гостей сдать тест на коронавирус в связи с мировой эпидемией. В США на данный момент зафиксировано свыше 500 заболевания.

Актриса пригласила домой медсестру, которая проверяла всех пришедших перед входом на вечеринку. Звезда «Основного инстинкта» также сделала необходимый тест, померив температуру. «Чтобы попасть ко мне на вечеринку, требуется проверка», — подписала кадр Стоун.

На празднике Шэрон развлекала друзей игрой в бильярд и угощала их вином. Для вечера она выбрала темно-синий комбинезон с сияющей рубашкой и сделала макияж с акцентом на глаза и губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 10 Мар 2020 в 8:21 PDT

Поклонники восхитились не только образом звезды, но и тем, как она ответственно отнеслась к своему празднику. «Молодец! Заботишься об остальных», «Красотка, ты, как всегда, на высоте во всем», «Мудрая прекрасная женщина», «Восхищаюсь тобой бесконечно», — написали фолловеры.