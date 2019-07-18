В сети появился новый трейлер фильма о Стусе



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Фильм выйдет на большие экраны 5 сентября 2019-го

В YouTube опубликовали свежий трейлер украинского фильма об украинском поэте Василии Стусе. Кинолента «Заборонений» режиссера Романа Бровко описывает последние годы жизни Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

Фильм создан при поддержке Госкино выйдет на большие экраны 5 сентября 2019-го.

Напомним, в 2017 году проект фильма «Заборонений» с рабочим названием «Птах душі» стал одним из победителей 10 конкурсного отбора Госкино.



