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    Жизнь

    В сети появился новый трейлер фильма о Стусе

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    В сети появился новый трейлер фильма о Стусе

    Фильм выйдет на большие экраны 5 сентября 2019-го

    В YouTube опубликовали свежий трейлер украинского фильма об украинском поэте Василии Стусе. Кинолента «Заборонений» режиссера Романа Бровко описывает последние годы жизни Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

    Фильм создан при поддержке Госкино выйдет на большие экраны 5 сентября 2019-го.

    Напомним, в 2017 году проект фильма «Заборонений» с рабочим названием «Птах душі» стал одним из победителей 10 конкурсного отбора Госкино.

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    украинское кино
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