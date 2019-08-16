  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В сети появился трейлер украинского криминального детектива «Экс»

    • Розсилка
    Скриншот видео - В сети появился трейлер украинского криминального детектива «Экс»
    Скриншот видео

    Премьера фильма состоится 23 января 2020 года

    В сети появился фильм украинского режиссера Сергея Лысенка «Экс». По сюжету группа молодых украинских патриотов из Галичины готовит так называемый «экс» (экспроприационный акт) - ограбление почтового отделения.

     «Сценарий фильма я впервые прочитал, когда был членом жюри конкурса «Коронация слова». Он получил вторую премию, а я долгое время возвращался мысленно к этой истории, пока не решил взяться за нее. Автор, Ярослав Ярыш, живет в селе на Львовщине. Днем он работает бухгалтером, а вечером пишет. «Экс» родился из рассказов его бабушки, которая была современницей тех событий. Благодаря этому в сценарии чувствуется дух довоенной Галичины», - поделился Сергей Лысенко.

    Оператором криминального детектива выступил прославленный Сергей Михальчук, лауреат кинофестивалей в Берлине и Сан-Себастьяне.

     Читайте также: Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе

     

    трейлер украинский фильм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ