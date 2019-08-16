В сети появился трейлер украинского криминального детектива «Экс»



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Скриншот видео

Премьера фильма состоится 23 января 2020 года

В сети появился фильм украинского режиссера Сергея Лысенка «Экс». По сюжету группа молодых украинских патриотов из Галичины готовит так называемый «экс» (экспроприационный акт) - ограбление почтового отделения.

«Сценарий фильма я впервые прочитал, когда был членом жюри конкурса «Коронация слова». Он получил вторую премию, а я долгое время возвращался мысленно к этой истории, пока не решил взяться за нее. Автор, Ярослав Ярыш, живет в селе на Львовщине. Днем он работает бухгалтером, а вечером пишет. «Экс» родился из рассказов его бабушки, которая была современницей тех событий. Благодаря этому в сценарии чувствуется дух довоенной Галичины», - поделился Сергей Лысенко.

Оператором криминального детектива выступил прославленный Сергей Михальчук, лауреат кинофестивалей в Берлине и Сан-Себастьяне.