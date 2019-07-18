В США уволили чиновника за рассылку песен Тупака Шакура



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Тупак Шакур

Перед днем рождения рэпера чиновник отправил письмо с песней на 4300 адресов

66-летний директор департамента социальных служб Джерри Фоксовен из Айовы (США) Фоксовен на протяжении неопределенного времени постоянно включал песни рэпера Тупака Шакура коллегам в офисе, а также делал рассылки с цитатами из текстов рэпера. На День святого Валентина Джерри отправил коллегам фото улыбающегося Тупака, на свой 65-й день рождения чиновник принес печенье с надписью Thug life – такое название носила группа Тупака. Об этом сообщает Associated Press.

В июне Фоксовен сделал самую массовую рассылку. В преддверии дня рождения Тупака, который совпадал с двухлетием работы Фоксовена в департаменте, он отправил на 4300 электронных адресов письмо, где предложил послушать в этот день песню рэпера. На следующий день его уволили.

Прямую связь между рассылкой и увольнением чиновника представитель губернатора Айовы не подтвердил.

«Отставке Джерри Фоксовена способствовали множество факторов», — сказал представитель Пэт Гарретт.

После увольнения Фоксовена в департаменте подсчитали, сколько всего писем с упоминанием Тупака он отправил. Получилось 350 страниц распечатанных электронных писем.