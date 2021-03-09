В Украине создали алгоритм, который превращает в музыку статистику по коронавирусу

Организаторами стали известные композиторы и медиа-артисты

В Украине запустили технологическую медиаплатформу Pandemic Media Space ─ инструмент для создания новых музыкальных произведений и медиапроектов в условиях пандемии.

С помощью программы Connection Interpretation Algorithm участники могут конвертировать данные о глобальных изменений в мире во время пандемии (метеорологических, геолокационных, медицинских и т.д.) в специфические виды музыкальной информации для использования композиторами.

Организаторами стали известные композиторы-специалисты в алгоритмической композиции и медиа-артисты: Алла Загайкевич, Георгий Потопальский и Антон Стук. Проект проходит при содействии программы House of Europe

Результатом работы медиаплатформы станут произведения четырнадцати украинских и польских композиторов и медиа-артистов, которые будут размещены на вебплатформе проекта Pandemic Media Space.

«Я рассматриваю современную композицию как открытое пространство. Присущие музыке «правила» во многом имеют математическое происхождение, связь с природными явлениями. Веб-платформа, конечно, не ограничивает методов композиции. Но, зато, может побудить к новым творческим рефлексиям», - отметила Алла Загайкевич.

Также композитор отметила, что проект буде интересен и для немузыкантов.

«Мы создали на веб-платформе midi-интерфейс, который позволит дома всем желающим «послушать мир»», - отметила Алла Загайкевич.