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    Шоу-биз

    Spotify назвал артиста, который набрал 50 миллиардов прослушиваний

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    Рэпер Дрейк - Spotify назвал артиста, который набрал 50 миллиардов прослушиваний
    Рэпер Дрейк

    Назван самый прослушиваемый исполнитель

    Канадский рэпер Дрейк стал самым прослушиваемым исполнителем в Spotify, он преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний в стриминг-сервисе. Об этом сообщили представители базы данных Chart Data в Twitter.

    Хип-хоп-артист из Торонто стал первым в истории Spotify музыкантом, которому удалось достичь такого результата. Эксперты сайта ChartMasters подтвердили эту информацию. Там подсчитали: у рэпера всего 35,7 миллиарда прослушиваний песен его авторства и еще 14,3 миллиарда — треков других артистов, в записи которых он принимал участие. Один только хит 2018-го года God’s Plan пользователи стриминг-платформы прослушали 1,67 миллиарда раз.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес музыка
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