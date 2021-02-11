В США музыкант сделал себе гитару из скелета дяди, который умер 30 лет назад (фото)

Весь процесс мужчина поэтапно показывал всем желающим в «Инстаграме»

Нередко, отдавая дань памяти необычным людям, их родственникам приходится совершать немного безумные поступки. Именно в такую ситуацию и попал музыкант из США под псевдонимом Prince Midnight. Недавно парень ошарашил подписчиков новостью о том, что ему пришлось воссоединиться со своим дядей Филипом. Только была одна загвоздка: дедуля жил в Греции и умер 30 лет назад.

Дядя Филип завещал свое тело науке, и на его скелете обучилось не одно поколение медиков. Однако недавно в Греции запретили использовать человеческие останки в школах и университетах, поэтому дедушке пришлось переехать на кладбище. Вот только его содержание там влетало в копеечку, поэтому Prince Midnight решил перевезти дядю к себе. Парень понятия не имел, что делать дальше, но тут ему в голову пришла идея.

При жизни дядя Филип был большим поклонником рок-музыки и немало повлиял на вкусы и выбор профессии самого Prince Midnight. Поэтому племянник решил вернуть старика к жизни, да еще и приспособить к любимому делу — смастерить из него электрогитару. Музыкант показывал весь процесс в Инстаграме, рассказывал, как укреплял скелет дяди и устанавливал гриф, звукосниматели и прочие элементы. В соцсети подписчики Prince Midnight восторженно встречали все изменения.

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