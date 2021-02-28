Дочь легендарного композитора обвинила Олега Скрипку в краже музыки

«Как быть с авторским правом и о котором генетическом коде говорится в тексте к клипу» – Олеся Билаш

«Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры», – отметила Леся Билаш

Дочь композитора Александра Билаша возмутилась плагиатом и откровенным осквернением легендарного произведения двух великих художников. Об этом Олеся Билаш написала в Фейсбуке.

«Сказать, что я поражена, не сказать ничего о моих ощущениях. Кроме того, что посмотрела почти фильм ужасов, еще и услышала в нем мелодию отца «Два цвета». А прочитав о новом клипе Скрипки, поняла, что это он написал этот «шедевр» по мотивам гениальной поэзии Дмитрия Павлычко. Куда же делась фамилия композитора Александра Билаша? Пожалуй вурдалаки из клипа растворили в красно-черных цветах», – написала Билаш.

Олеся отметила вопиющее невежество Скрипки.

«Возможно, господин Скрипка и не знал, что музыка, которую он сполна использовал, принадлежит композитору, которого еще помнят в Украине и мире, (кстати этого марта 90 лет со дня рождения художника) возможно считал, что поэт Павлычко написал и слова и музыку ... Пусть разберется», – отметила Билаш.

«У меня же два существенных вопроса к исполнителю и всей команды: как быть с авторским правом и о котором генетическом коде говорится в тексте к клипу? Авторское право проигнорировано, что касается генетического кода, то там несомненно чувствуется Украина, если же говорить о произведении Скрипки, думаю ни один народ таким кодом не порадовался бы. Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры», – отметила Олеся Билаш.