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    Жизнь

    Венские классики и джаз: что слушать в Национальной филармонии 17-19 августа

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    Венские классики и джаз: что слушать в Национальной филармонии 17-19 августа

    Добавьте «Летние музыкальные лучи» в свои августовские вечера

    17 августа состоится второй концерт из цикла «Киевская камерата приглашает». На этот раз под руководством Оксаны Никитюк этот ансамбль представит музыку австрийских классиков. Концерт будет транслироваться в прямом эфире онлайн.

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    Сейчас имена Шпергера и Диттерсдорфа менее известны, нежели Гайдна или Моцарта, современниками которых они были. Но маэстро Йоханнес Маттиас Шпергер был одним из очень немногих, кто получил славу при жизни как солист-контрабасист и композитор. Одно из его произведений будет звучать в исполнении контрабасиста Назария Стеця. Композитор и скрипач Карл Диттерс фон Диттерсдорф в собственном творчестве тоже продолжал идеи классицизма. Он написал оперы, симфонии, камерно-инструментальные произведения, оратории, кантаты и даже реквием. На этот раз будет звучать его Концерт для арфы с оркестром в исполнении Ярославы Некляевой.

    В этот вечер солистами также выступят скрипачка Марианна Скрипа, гобоист Богдан Галасюк и певица Татьяна Журавель, а программу дополнят произведения Гайдна, Моцарта и Шуберта. Наслаждайтесь изысканной классикой лишь в непревзойденном исполнении!

    «Гленн Миллер»

    18 августа Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины под руководством Алексея Викулова вместе с певцом Виталием Костенко подарит вечер музыки Гленна Миллера, а значит наслаждение американским джазом 1930-х-1940-х годов.

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    Напомним интересные факты. После того как легендарный биг-бэнд снялся в фильмах «Серенада солнечной долины» и «Жены оркестрантов», Гленн Миллер стал невероятно знаменитым. Его «Moonlight Serenade» и «In the Mood» стали хитами и в Советском Союзе. Обе композиции приняты в зал славы премии Грэмми, что является наивысшей пробой качества или исторического значения. Подарите себе этот удивительный вечер! Концерт будет транслироваться в прямом эфире онлайн.

    «Вивальди, Пьяццолла»

    19 августа будет звучать музыка времен года. Эта тема – одна из самых популярных в истории искусства. В философском подтексте времен года, конечно же, жизнь человека.

    Киевский камерный оркестр на сцене Национальной филармонии Украины представит «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы. Созданные в разные эпохи, в разных странах, в разных стилях, оба произведения принадлежат к самому популярному репертуара мировой классики. Концерт также будет транслироваться в прямом эфире онлайн.

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    Как получить доступ, чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую в онлайн трансляции? Просто. Оплатите ваш заказ на доступ к онлайн трансляции, получите электронное письмо с билетом и вашим личным ссылкой на страницу, выбранной вами для просмотра, онлайн трансляции. И все. Теперь можно смотреть концерт вживую на вашем компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне, где, на ваш взгляд, самое качественное воспроизводится видео через интернет.

    Добавьте «Летние музыкальные лучи» в свои августовские вечера!

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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