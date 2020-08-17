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    Шоу-биз

    Всемирно известный Алексей Коган сыграет джаз для взрослых в Киеве

    • Розсилка
    Всемирно известный Алексей Коган сыграет джаз для взрослых в Киеве

    Меломанами доказано, что джазовые концерты — улучшают самочувствие

    18 августа в столичном Caribbean Club состоится любимое шоу поклонников джаза — «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом». Выступление станет заключительным в летнем сезоне шоу.

    «Меломанами доказано, что джазовые концерты — улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет. Камерный формат, всемирно известные композиции в исполнении виртуозных музыкантов  — что может быть лучше? Приходите!», - говорят организаторы.

    «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» — это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

    «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» появился в 2014 году и сразу стал любимым среди киевских меломанов. Уже более 6 лет шоу каждый месяц, за исключением карантина, собирает сотни зрителей и дарит хорошее настроение киевлянам и гостям столицы.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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