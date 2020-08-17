Всемирно известный Алексей Коган сыграет джаз для взрослых в Киеве



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Меломанами доказано, что джазовые концерты — улучшают самочувствие

18 августа в столичном Caribbean Club состоится любимое шоу поклонников джаза — «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом». Выступление станет заключительным в летнем сезоне шоу.

«Меломанами доказано, что джазовые концерты — улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет. Камерный формат, всемирно известные композиции в исполнении виртуозных музыкантов — что может быть лучше? Приходите!», - говорят организаторы.

«Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» — это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

«Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» появился в 2014 году и сразу стал любимым среди киевских меломанов. Уже более 6 лет шоу каждый месяц, за исключением карантина, собирает сотни зрителей и дарит хорошее настроение киевлянам и гостям столицы.

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