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    Жизнь

    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности

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    <p>Виктория Бекхэм&nbsp;</p> - Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности

    Виктория Бекхэм 

    Legion-Media

    45-летняя Виктория Бекхэм рассказала, как ей удаётся сохранять стройность и красоту

    Британская певица, модный дизайнер и бизнесвумен поделилась рецептом здоровой домашней закуски.

    Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма рассказала поклонникам о любимой булке с семечками, которую она подает с размятым авокадо. Мать четверых детей, сохраняющая стройность и красивую фигуру на протяжении многих лет, выложила семейный рецепт в Instagram Stories.

    «Вот, что вам нужно: мякоть одной тыквы, цветок гречихи, соль, сода, льняное семя, лимонный сок, семена тыквы, подсолнечника и кунжута. Здоровая закуска!» — написала Виктория у себя на странице.

    Виктория и Дэвид Бекхэм женаты почти 20 лет. У супругов трое сыновей — Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс и Круз Дэвид — и дочь Харпер Севен.

    С 2013 года семейство проживает в Лондоне.

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    на весь екран згорнути
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности
    Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности

    Виктория работает в индустрии моды — выпускает одежду из денима, сумки, коллекции платьев и солнечных очков. Вместе с супругом она запустила линию модной одежды и парфюма dVb (David and Victoria Beckham), которая является частью Beckham Brand Ltd, а в 2009 году представила миру коллекцию из 10 платьев Victoria Beckham Collection.

    Джерело: graziamagazine.ru

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