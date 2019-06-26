Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм Legion-Media

45-летняя Виктория Бекхэм рассказала, как ей удаётся сохранять стройность и красоту

Британская певица, модный дизайнер и бизнесвумен поделилась рецептом здоровой домашней закуски.

Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма рассказала поклонникам о любимой булке с семечками, которую она подает с размятым авокадо. Мать четверых детей, сохраняющая стройность и красивую фигуру на протяжении многих лет, выложила семейный рецепт в Instagram Stories.

«Вот, что вам нужно: мякоть одной тыквы, цветок гречихи, соль, сода, льняное семя, лимонный сок, семена тыквы, подсолнечника и кунжута. Здоровая закуска!» — написала Виктория у себя на странице.

Виктория и Дэвид Бекхэм женаты почти 20 лет. У супругов трое сыновей — Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс и Круз Дэвид — и дочь Харпер Севен.

С 2013 года семейство проживает в Лондоне.

Виктория работает в индустрии моды — выпускает одежду из денима, сумки, коллекции платьев и солнечных очков. Вместе с супругом она запустила линию модной одежды и парфюма dVb (David and Victoria Beckham), которая является частью Beckham Brand Ltd, а в 2009 году представила миру коллекцию из 10 платьев Victoria Beckham Collection.

Джерело: graziamagazine.ru