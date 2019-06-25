Донателла Версаче стала амбассадором организации по защите прав ЛГБТ



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Донателла Версаче

В качестве поддержки ЛГБТ-сообщества Versace выпустят лимитированную коллекцию футболок

Дизайнер бренда Versace Донателла Версаче стала амбассадором организации Stonewall, которая занимается поддержкой ЛГБТ-сообщества. Торжественная церемония, где дизайнера представят в новой должности, пройдет 28 июня.

В этот день будут отмечать 50 годовщину Стоунволлского восстания, когда представители гей-сообщества оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования геев.

«Я всегда активно защищала и поддерживала ЛГБТ-сообщество. В 2019 году недопустимо, что есть люди, которые живут в страхе из-за тех, кого любят, и, что еще хуже, этих людей преследуют и выгоняют из родного дома», — говорит Донателла.

Амбассадорами Stonewall также являются Анна Винтур, Кристиан Сириано, Вупи Голдберг, Кончита Вурст. В качестве поддержки ЛГБТ-сообщества Versace выпустят лимитированную коллекцию футболок. Их можно будет приобрести онлайн на официальном сайте бренда.

Джерело: Buro 24/7