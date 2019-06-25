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    Жизнь

    Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за его измен

    • Розсилка
    Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за его измен
    Legion-Media

    51-летняя Памела Андерсон публично объявила о разрыве с 33-летим футболистом Адилем Рами

    Модель и актриса рассказала, что узнала о двойной жизни бойфренда. Оказалось, что спортсмен изменял ей на протяжении двух лет. Памела написала эмоциональный пост, сопроводив его черно-белым снимком с экс-возлюбленным.

    «Последние два года моей жизни были одним большим обманом. Меня обманули, заставили поверить… У нас была «большая любовь»? Я опустошена после того, как обо всем узнала. Он жил двойной жизнью», — призналась актриса.

    Она рассказала, как Адиль шутил и смеялся над своими коллегами, которые встречались сразу с двумя женщинами, живущими по соседству. По словам Пэм, он называл их «монстрами», но в итоге сам оказался одним из них.

    «Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Он и есть самый настоящий монстр. Как же я могла помогать другим людям, но при этом оказалась недостаточно мудрой для того, чтобы помочь себе?!» — написала Андерсон.

    Поклонники и знаменитые друзья поддержали звезду сериала «Спасатели Малибу». Пэрис Хилтон написала, что такая прекрасная и легендарная женщина как Памела заслуживает лучшего. Все единодушно согласились со светской львицей и пожелали Андерсон сил, а также найти свое счастье.

    «Мы с тобой, красавица, держись!», «Молодец, что высказалась публично, пусть все знают, кто он на самом деле», «Ме грустно это слышать, но все всегда к лучшему, ты еще обретешь свое счастье», — написали фолловеры.

    Еще совсем недавно Памела и Адиль прогуливались по Малибу и выглядели совершенно счастливыми. Официально о романе модели и футболиста все узнали лишь летом прошлого года. Ходили слухи, что Адиль сделал Пэм предложение, после того, как на ее безымянном пальце появилось кольцо с бриллиантом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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