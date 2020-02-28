Принц Гарри и Bon Jovi запишут совместную песню (видео)



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Принц Гарри и Бон Джови

Песню представят в мае на Invictus Games 2020.

Принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови запишут новую версию песни «Unbroken», которую певец записал в 2019 году для документального фильма о военных ветеранов «To Be Of Service».

«Я дам ему бубна и посмотрю, что у него получится, - пошутил Бон Джови о предстоящей встрече с Гарри, - Я спрашивал у себя:« Что мне делать? Как мне к нему обращаться? » И тогда понял, что называть его артист, ранее известный как принц, добавил музыкант ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 28 Фев 2020 в 3:19 PST

Песню запишут в лондонской студии Abbey Road вместе с хором Invictus Games 28 февраля и официально представят в мае во время Invictus Games 2020 - международных спортивных соревнований в паралимпийском стиле, участие в которых принимают ранены военнослужащие и ветераны.

Соревнования основаны по инициативе принца Гарри. В этом году Invictus Games состоятся в Гааге (Нидерланды). В них принимают участие 19 наций: Украина, Афганистан, Австралия, Бельгия (впервые), Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирак, Италия, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Великобритания и США.