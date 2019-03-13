Ассоциация продюсеров и Госкино утвердили новый состав украинского оскаровского комитета



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Стало известно, кто вошел в состав комитета

11 марта Национальный союз кинематографистов, Ассоциация продюсеров и Госкино утвердили новый состав украинского оскаровского комитета, так как сроки полномочий предыдущих членов истекли.

В комитет избрали 16 человек, 7 из которых уже были в его составе: кинокритики Алик Шпилюк, Дмитрий Десятерик, Александр Гусев и Алексей Першко, режиссеры Сергей Лозница и Мирослав Слабошпицкий, а также гендиректор кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи.

Новыми членами оскаровского комитета стали кинокритики Катерина Слипченко и Сергей Тримбач, режиссеры Валентин Васянович, Роман Бондарчук, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, а также члены Европейской киноакадемии и Международной ассоциации кинопрессы - Денис Иванов, Юлия Синкевич, Елена Ершова, Сергей Степанский.

За состав нового комитета должны были голосовать 80 членов Общественного совета, но 10 из них заранее сообщили, что не будут выдвигать свои кандидатуры. Каждый член общественного совета мог выдвинуть 5 человек. Наибольшее количество голосов набрал кинокритик Алик Шпилюк, который возглавил обновленный комитет. Секретарем комитета повторно переизбрали Ольгу Олещенко.

Состав комитета утверждается каждые три года. Члены совета выбирают отечественные фильмы, которые могут претендовать на получение награды «Лучший фильм на иностранном языке» кинопремии Оскар. Со времен независимости ни один украинский фильм не попал в лонглист кандидатов номинации.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине